CIVITAVECCHIA – Nel pomeriggio, intorno alle 18, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, insieme a una squadra del comando di Viterbo, sono intervenuti sulla statale Aurelia, al chilometro 81, presso il piazzale Anas, per un incendio che ha coinvolto due automezzi pesanti.

L'azione tempestiva delle squadre dei Vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze e a materiali stipati nella zona.

Grazie al rapido intervento, le fiamme sono state domate in tempi brevi, evitando ulteriori danni. Al momento, le squadre sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e della zona circostante. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente, non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità nella zona interessata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA