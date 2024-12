Pomeriggio impegnativo quello di oggi per i vigili del fuoco impegnati a domare due incendi.

Il primo si è sviluppato sulla Tuscanese all’altezza della discarica di Monterazzano. Per cause in corso d’accertamento il rogo si è innescato e ha investito un oliveto, un campo con rotoballe e delle sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autobotte e mezzo della protezione civile. Da quanto si è potuto apprendere si sarebbe trattato di un incendio di vaste dimensioni.

Il secondo ha riguardato alcune sterpaglie a Vetralla. L’allarme è scattato intorno alle 17. Anche in questo caso le cause del rogo sono ancora in corso d’accertamento. Le fiamme hanno aggredito anche parte di una zona boschiva.

Sabato scorso è partita la campagna antincendio boschivo della Regione Lazio che quest’anno durerà un mese in più. Dal 15 giugno al 15 ottobre tutto il territorio regionale è da considerarsi “area a rischio”.