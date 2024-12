Ancora un incendio nella zona di Bolsena. Il rogo si è sviluppato ieri mattina e ha interessato sterpaglie e terreni.

Le fiamme si sono propagate all’altezza del bivio della strada provinciale Bolsenese in direzione Orvieto per un incendio di sterpaglie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, la nostra squadra della protezione civile di Bolsena e la Prociv San Lorenzo Nuovo con un pick up, insieme ai carabinieri della locale stazione, ai carabinieri forestali e alla polizia locale.

L’intervento si è risolto nel giro di tre ore con non poche difficoltà visto il forte vento che ha consentito all’incendio di espandersi velocemente fin da subito.

“Fortunatamente - fanno sapere dalla protezione civile di Bolsena - questa volta il fuoco non ha causato danni a persone o cose. Il bilancio è di qualche ettaro andato in fumo. Un ringraziamento va agli agricoltori del posto che in breve tempo, con i propri trattori, sono riusciti a tagliare la strada al fuoco su gran parte del fronte, rallentando così l’espansione dell’incendio».