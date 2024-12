Ci sono volute alcune ore per spegnere l’incendio che l’altra notte è divampato in uno stabilimento del lungomare di Tarquinia, ma il rogo è stata comunque circoscritto a una porzione della struttura. L’allarme è scattato intorno alle 3.

Ad attivare l’intervento dei vigili del fuoco è stato il sistema dall’allarme della struttura. Sul posto sono intervenute la squadra del distaccamento di Tarquinia e l’autobotte dalla sede centrale di Viterbo.

Le fiamme sono state rimaste circoscritte alla zona bar. La struttura quindi non avrebbe riportato danni strutturali ma solo da fumo all’interno dei locali. Per fortuna, vista l’ora, lo stabilimento era vuoto e nessuno quindi è rimasto ferito. A quell’ora, fortunatamente, non c’era nessuno.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

L’intervento dei vigili si è concluso alle prime ore di questa mattina.