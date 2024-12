ALLUMIERE - Nottata di fuoco ad Allumiere. Nella notte in un’abitazione di via Civitavecchia è divampato un incendio, domato grazie all'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Civitavecchia e dei vigili del fuoco. Due persone sono rimaste intossicate, tra le quali anche una ragazza.

Passata la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio con fiamme alte e molto fumo. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che hanno portato in salvo le due persone.

I militari dell’arma sono stati i primi ad arrivare sul posto e a provvedere allo spegnimento dell’incendio. Intorno all'una e mezza sono riusciti a domare il rogo con l’ausilio dei vigili del fuoco.

Sono ancora da accertare le cause che hanno dato origine all’incendio. Le due persone (delle quali una giovanissima) sono state trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia in via precauzionale.

I vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono divampate nella camera da letto della villetta di due piani. La stanza era completamente avvolta dalle fiamme e il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha permesso che l'incendio non si propagasse all'intero stabile.

Gli uomini della Bonifazi sono intervenuti sul posto con l'equipaggio della 17A, l'autoscala AS17 e l’autobotte AB17.

Finita l'opera di estinzione delle fiamme, i vigili del fuoco hanno poi provveduto ad un minuzioso lavoro di minuto smassamento, in modo da scongiurare la presenza di ulteriori focolai e poi hanno proceduto alla relativa messa in sicurezza dell'area.

