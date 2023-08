FIUMICINO - A fuoco uno dei punti di riferimento del Nord del Comune di Fiumicino: nei giorni scorsi un incendio è divampato nella Fattoria didattica Salvucci di Palidoro, per cause ancora ignote, dove le fiamme hanno avvolto il fienile, provocando ingenti danni, distruggendo tutte le balle di fieno raccolte e accatastate per l’inverno. La Farmacia Salvo d’Acquisto esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia Salvucci, per il duro colpo subito e lancia un’iniziativa per aiutarla a porre rimedio ai danni e ad uscire fuori da questo terribile momento.

«Come farmacia sociale, che da sempre utilizza il 10% degli utili in iniziative solidali, abbiamo donato 1000 euro alla Fattoria Salvucci. E con ‘Adotta una balla di fieno’ – spiega il dott. Marco Tortorici, ideatore e promotore dell’iniziativa – mettiamo in moto un meccanismo di solidarietà che avrà un ritorno non solo per la Fattoria , ma anche per chi deciderà di aderire». Prendere parte a questa rete di mutua solidarietà, avendo in cambio un gesto di riconoscenza, è molto semplice: basta “adottare” una balla di fieno scegliendo fra tre diverse modalità: adottando una balla intera (del valore di 100 euro) si avrà un buono da 25 euro spendibile nell’acquisto dei prodotti, presso lo spaccio della Fattoria, latteo-caseari o di macelleria; adottando invece mezza balla di fieno (del valore di 50 euro) il buono sconto sarà di 12 euro; scegliendo un quarto di balla (del valore di 25 euro) si avrà un buono di 6 euro.

«La Fattoria Salvucci è un’azienda agricola molto importante sul nostro territorio – sottolinea il dott. Tortorici –. Durante tutto l’anno ospita attività inclusive per le famiglie e i bambini e centri estivi didattici, per un’esperienza a tutto tondo, tra natura ed animali. Il loro operato fa bene al territorio ed a chi lo vive, ma non solo. Per questo abbiamo deciso di attivare questa rete solidale, affinché si possa dare supporto alle realtà in emergenza del nostro territorio».

«Quanto raccolto con la nostra iniziativa – conclude il dott. Tortorici – verrà comunicato con un riepilogo settimanale sulla nostra pagina Facebook».

Le donazioni potranno essere effettuate sul conto della Farmacia Palidoro Srl Iban :IT09T0832749630000000008559 Causale: 1 balla (o la quantità della balla prescelta) per la Fattoria.