FIUMICINO – Ore di lavoro per i vigili del fuoco a Fiumicino, in via Col Moschini a ridosso del Fiume Tevere. Dalle 5.30 le tute rosse sono state impegnate per un vasto incendio all’interno di un cantiere e rimessaggio navale di circa 3mila metri quadrati. A lavoro squadre di vigili del fuoco, due autobotti, il carro schiuma, l’autoscala, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia con il capo turno provinciale.

I vigili del fuoco hanno cercato di contenere l’incendio che ha coinvolto diverse barche e il capannone cantieristico. Non ci sono feriti. Sul posto oltre alle forze dell’ordine anche il 118. Avvisata anche l’Arpa e la Asl. (segue)