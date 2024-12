CIVITA CASTELLANA - Inaugurata questa mattina la nuova veste del Palazzetto Pino Smargiassi, restituito alla comunità civitonica dopo una accurata riqualificazione che ora permetterà di ospitare eventi sportivi di altissimo livello.

Tagli del nastro affidato al sindaco Luca Giampieri, insieme agli assessori Claudio Parroccini e Giovanna Fortuna. “Credo che quella di oggi sia una data storica - ha detto il primo cittadino -. Siamo, infatti, davvero orgogliosi di restituire alla cittadinanza una struttura sportiva rinnovata, all’avanguardia, adeguata alla pallavolo ma anche a tutti gli altri sport. Un’opera attesa da troppo tempo che oggi consegniamo ai civitonici. Nella riqualificazione del Palazzetto c’è la filosofia che anima questa Amministrazione sin dal suo insediamento. La filosofia del fare, la filosofia del superare criticità ataviche che per anni hanno immobilizzato Civita Castellana ma che stiamo dimostrando di possano invece superare con il lavoro, la visione, la progettazione e la capacità di gestire i fondi. Le strutture sportive e quelle scolastiche, infatti, sono quelle a cui l’Amministrazione Giampieri ha dedicato più risorse in questi anni”.

“Il completamento dei lavori della palestra comunale è un simbolo dell’impegno messo per tutta la comunità, un investimento per lo sport civitonico e le nuove generazioni - ha aggiunto l’assessore Parroccini -. La pallavolo potrà finalmente militare nelle serie superiori senza dover rinunciare ai campionati che meritano di giocare. Inoltre, tutte le altre discipline sportive che possono essere praticate all’interno della struttura, ne gioveranno e potranno sicuramente essere un punto di incontro per tutti gli sportivi. Quest’opera rappresenta anche un messaggio positivo e incoraggiante per tutti quelli che credono che questi traguardi non siano raggiungibili”.

“L’amministrazione Giampieri ha sempre lavorato, sin dal suo insediamento, per realizzare il progetto di una nuova palestra che superasse i problemi di quella vecchia - ha detto infine l’assessore Filortuna -. Ora finalmente potremo entrare in un impianto rinnovato e pronto ad ospitare eventi di alto livello. Sarà una giornata di festa per tutto lo sport civitonico, questa inaugurazione è la dimostrazione dell’attenzione che questa Amministrazione ha nei confronti dello sport e delle associazioni sportive del territorio”.

A seguito dell’inaugurazione, la struttura è stata animata da un quadrangolare di volley con la partecipazione di Ecosantagata Civita Castellana, OmiFerm Palmi, Volley School Genzano e Evolution Green Aversa.