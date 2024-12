Clarissa Montagna

FIUMICINO - Una spiaggia libera inclusiva, aperta a tutti e dove tutti possono godere delle bellezze del mare: è stata inaugurata oggi sul Lungomare della Salute la “Beach for all”, realizzata grazie al finanziamento di circa 2,2mln euro, stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo Cinema Audio Visivo Sport della regione Lazio. Un progetto che riguarda anche altri 4 Comuni del Lazio: Ladispoli, Ardea, Santa Marinella e Pomezia.

Ombrelloni, lettini, docce, bagni all’avanguardia zone d’ombra e sedie job: la spiaggia e dotata di tutti i comfort, accessibile con delle pedane che permettono di raggiungere ogni punto dell’arenile. Il tutto per permettere alle persone con disabilità di vivere una giornata al mare, come dovrebbe essere nella normalità, socializzare e godersi l’estate. Ma la spiaggia è davvero per tutti perché potranno accedervi anche le famiglie e chiunque voglia, pur dando la precedenza a tutti coloro a cui è dedicata. Tanta era l’attesa del taglio del nastro ed oggi questo sogno è diventato realtà.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti tra gli altri, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il presidente del Consiglio comunale, insieme a consiglieri ed assessori del Comune di Fiumicino, il direttore della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Paolo Giuntarelli e l’assessore all’Inclusione Sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli.

«La nostra città ancora una volta è protagonista nell’inclusione, uno dei valori genetici di Fiumicino – ha detto il sindaco Baccini -. Fiumicino è una città che accoglie e insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme alla Regione Lazio, con altri Comuni del nostro litorale abbiamo portato avanti questo progetto per dare forza a un valore importante: l’estate la possono e la devono praticare tutti e con questa spiaggia inclusiva anche le persone con disabilità possono poter fare le proprie vacanze in libertà e senza barriere, poiché è un loro diritto avere accesso ad una spiaggia bella inclusiva e che garantisca servizi efficienti e dedicati a tutti»..

«Il Sindaco Baccini ci offre un’ulteriore dimostrazione della sua sensibilità politica ed umana – ha aggiunto l’assessore Maselli – Siamo qui perché vogliamo rendere questa Regione ancora più accogliente e inclusiva. Il nostro obiettivo è quello di far sì che tutti i 21 comuni del Lazio, oltre a Ponza e Ventotene, abbiano stabilimenti dotati dei requisiti necessari per essere accessibili a tutti. Un altro passo che rientra nella serie di interventi che la Giunta Rocca sta facendo nella direzione dell’inclusione sociale».

«Prendere il sole stare insieme fare il bagno, sentire un po’ di musica: ora su questa spiaggia lo potranno fare tutti – ha dichiarato il consigliere Mauro Stasio -. L’inclusività è la cosa principale di questa iniziativa: si tratta del primo progetto pilota realizzato in questo Comune e in altri 4 della Regione. Le persone con disabilità sono sempre state messo un pochino da parte, ma noi vogliamo che possano stare insieme a tutti. Questo progetto è la partenza di tutto e penso che con gli anni se ne faranno altri, poi tutto deve diventare accessibile. Questa giornata indimenticabile è solo l’inizio perché il sapore del mare, del sale e del sole lo devono sentire tutti quanti».

La spiaggia, progettata per essere fruibile a tutti, è dotata di bagni e docce accessibili, pedane e sedie speciali, attrezzata con i 50 ombrelloni e 100 lettini, disponibili gratuitamente per il pubblico. Per garantire la sicurezza ed il supporto ai visitatori disabili e non , saranno presenti : 2 bagnini; 4 assistenti a persone con disabilità formate dalla Regione Lazio; 3 addetti alla pulizia della spiaggia; guardia diurna e notturna.

Per facilitare l’accesso alla spiaggia è previsto un servizio di trasporto pubblico dedicato ai disabili con fermate specifiche, strategicamente posizionate per garantire che i mezzi di trasporto siano facilmente raggiungibili, riducendo le difficoltà legate alla mobilità e contribuendo a una maggiore inclusività dell’area balneare.

Descrizione della linea: la linea circolare con capolinea presso il Terminal Bus TPL di Foce Micina sarà caratterizzata da una frequenza pari a 4 ed un distanziamento temporale tra le partenze i-esime pari a 20 minuti. Le uniche fermate intermedie saranno effettuate presso Largo Borsellino e presso il Lungomare della Salute.

Percorso: partendo da Foce Micina passa dalla Darsena, Lungomare, Piazzale Borsellino, Via del Faro, Via di Villa Guglielmi, Via Portuense e ritorno a Foce Micina. Orari: prima corsa ore 6:45 Ultima corsa ore 20:15.