LADISPOLI – L’attesa è finita: sta per scattare una nuova edizione della Festa del Sacro Cuore di Gesù: la 33esima. Da venerdì prossimo a domenica la parrocchia di via dei Fiordalisi, al Cerreto, guidata da don Gianni Righetti, ospiterà tantissimi eventi che come ogni anno radunano migliaia di persone. Il 27 giugno si parte con la messa in omaggio al Sacro Cuore (18.30) mentre alle 20 si svolgerà la consueta cena comunitaria. Alle 21 si ballerà con i ragazzi della Pastorale Giovanile. Sabato 28 alle 17 arriverà la Polizia di Stato con i cani antidroga e antiesplosivo. Alle 20 la baby dance e alle 21 lo spettacolo musicale con l’orchestra “Discoring”. Giornata piena pure domenica. Alle 11 celebrazione Eucaristica e a seguire la Processione per le vie del quartiere accompagnata dalla banda musicale “La Ferrosa”. Alle 17 spazio ai serpenti di Roberto Marini ma anche alle ricette culinarie grazie a “Mani in pasta con Natalina”. Alle 18 Marco Cerullo e le sue farfalle mentre dopo la baby dance delle 20 (e in precedenza alle 18 la messa) l’ultimo show con “Pari e Dispari”. Alle 23 estrazioni del biglietto della lotteria e a far calare il sipario i fuochi d’artificio. Durante la festa saranno attivi stand gastronomici e anche la pesca di beneficenza.

