LADISPOLI - «Divertimento all’insegna della sicurezza». È più che uno slogan per l’amministrazione comunale che punta a regolamentare il Ferragosto targato 2024. Musica, fuochi d’artificio e poi il tradizionale bagno di mezzanotte sull’arenile pubblico nei pressi del lungomare Marina di Palo. E non mancherà il supporto della Guardia Costiera e della Protezione civile dotata di personale qualificato per il salvataggio a mare. Uno spettacolo pirotecnico, poi, sarà l’atto conclusivo di una festa al ritmo della dance anni 80 suonata dalla “Max Pasquarelli Band” che si esibirà presso il resort “Riva di Palo” che per l’occasione consentirà l’accesso libero alla propria spiaggia. «Le spiagge pubbliche di Ladispoli sono chiuse al pubblico dopo le 21.30, come da ordinanza emessa dal comune di Ladispoli - dichiara il consigliere comunale e delegato al Demanio Pierpaolo Perretta -in quanto, come le altre aree naturalistiche presenti nel nostro territorio, devono essere preservate da possibili atti di inciviltà e degrado ma in occasione di festività particolari, come il ferragosto, riteniamo importante trovare una giusta dimensione per consentire un uso tradizionale delle spiagge nella piena sicurezza di tutti e nel rispetto delle regole». Ecco il motivo per cui la giunta Grando ha ritenuto di predisporre tutti gli accorgimenti necessari per regalare alla città un Ferragosto in piena sicurezza allestendo ad hoc un tratto di spiaggia pubblica, dove sarà possibile accedere e sostare sino alle 01,30 per assistere allo spettacolo musicale, gentilmente offerto da Riva di Palo e dallo stabilimento balneare Be Bop A Lula. «Il tratto di arenile scelto – conclude Perretta - come pure il resto delle altre spiagge del nostro litorale, chiuse al pubblico dopo le 21.30, sarà oggetto di un continuo controllo delle forze dell’ordine territoriali che hanno garantito una presenza importante per l’occasione. Si ringrazia la Polizia Di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, La Guardia Costiera e la Polizia Locale per la disponibilità offerta». Naturalmente controlli ad hoc anche nei pressi della palude di Torre Flavia grazie all’aiuto di tanti volontari che per una notte si trasformeranno in sentinelle ecologiche.

