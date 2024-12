Un viaggio infinito nella fantasia, in parte quasi visionario, che racconta come e in che modo l'arciprete di Cerveteri e l'ex generale dell'esercito pontificio, nell'aprile del 1836, scelsero di organizzare gli scavi che portarono alla scoperta del corredo funebre della Tomba Regolini Galassi nella Necropoli del Sorbo. Sarà presentato domani alle 17 in Sala Ruspoli "L'Arciprete e il Generale", nuovo libro di Lorenzo Triolo, cittadino di Valcanneto e oramai habitué degli appuntamenti letterari di Cerveteri. «Con “L'Arciprete e il Generale” Lorenzo ci accompagna in un viaggio emozionante, frutto sì di fantasia, ma che racchiude anche una lunga e accurata ricerca bibliografica, raccolta a conclusione del testo, nell’Appendice, in cui sono contenute numerose informazioni e notizie su vicende connesse con gli scavi archeologici a Cerveteri e sull’interesse internazionale per la storia degli Etruschi e per le testimonianze del loro passato», ha commentato l’assessore Federica Battafarano. ©RIPRODUZIONE RISERVATA