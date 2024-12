FIUMICINO - Il 29 settembre 2024, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, si svolgerà un’importante iniziativa a Fiumicino: la donazione di sangue in piazza Grassi. Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa per contribuire a una causa fondamentale, quella della solidarietà e della salute. Prima di recarsi al punto di donazione, sarà necessario fare colazione, ma si raccomanda di evitare latte e cibi che lo contengono. Bisognerà portare con se la tessera sanitaria, fondamentale per registrare la donazione. Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, la pasticceria Patrizi offrirà una colazione ai donatori. Sarà un modo per ringraziare chi decide di contribuire con un gesto tanto significativo.La donazione di sangue è un gesto di grande valore che può salvare vite. Ogni donazione può fare la differenza, aiutando chi ha bisogno di trasfusioni per malattie, interventi chirurgici o emergenze. Partecipare a questa iniziativa non solo è un atto di generosità, ma anche un modo per sensibilizzare la comunità sull’importanza della salute del cuore.