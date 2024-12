LADISPOLI – Il teatro e il tennis: come conciliarli? Semplice, ci ha pensato la compagnia teatrale integrata dell’Aps Nuove Frontiere Onlus ad organizzare un evento in programma domani 15 luglio in Piazza Rossellini. Una commedia dal titolo “La Partita”, scritta e diretta da Silvia Degrandi e Stella Novari, con l’aiuto regia di Rossella Agrestini e Francesco Donadio. «Siamo arrivati al sesto anno di laboratorio teatrale – dicono i promotori dell’iniziativa -, sei anni che hanno visto sbocciare la nostra associazione nella nuova sede di via delle Viole; sei anni di percorso che dalla piccola rappresentazione teatrale ha portato questo gruppo di giovani persone disabili ad acquisire la capacità di recitare in maniera sempre più complessa, per riuscire a divertire ed emozionare il pubblico».

Ogni anno la regia ha proposto un lavoro sempre più complesso ma nello stesso tempo proporzionato alle capacità e alle possibilità psicofisiche dei protagonisti. Quest’anno l’ambientazione è sui campi da tennis. «I nostri Sinner e Berrettini che si fronteggiano – aggiungono -, aspettano, si guardano, ci sarà di che divertirci. Una partita di tennis è questione di scelte, di incontri, di sconfitte, dalle quali è necessario reagire, di vittorie, come la vita a volte, da imparare a gustare sempre e comunque. Poi come tutti i bravi sportivi, ci si ritrova in pizzeria. I nostri campioni insieme alle loro famiglie, resistono e lottano ogni giorno per una società inclusiva, solidale e umana». Lo spettacolo è frutto del lavoro di un anno. «Ha come scopo di dimostrare, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che la disabilità è un valore aggiunto per la società, che i laboratori occupazionali non sono una perdita di tempo, ma l’occasione per mantenere e stimolare linguaggio e schemi corporei, comportamento e capacità relazionali».

Ecco gli attori: Francesca, Jad, Alessio, Juri, Francesco, Veronica, Luca, Soili, Alessandro, Vincenzo, Antonio. Il divertimento sarà assicurato anche perché alle spalle hanno già una discreta esperienza.

