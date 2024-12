LADISPOLI - Un parcheggio per auto in piazza Odescalchi. Lo aveva annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis, durante la sua intervista sabato scorso a Centro mare radio. L’idea dell’amministrazione arriva dopo la sottrazione di centinaia di posti auto nella zona nord della città balneare per la realizzazione della tanto discussa pista ciclabile che dovrebbe andare a collegare Torre Flavia alla stazione ferroviaria (anche se come il tracciato rosso arriverà alla base da via Venezia, dove al momento i lavori si sarebbero fermati).

In zona lungomare Marco Polo, via Roma, via Sanremo e zona Domitilla con la ciclabile che costeggia passi carrabili, ingressi a giardini privati, e tolto allo stesso tempo la possibilità di parcheggiare, ora si deve trovare una soluzione e quella del parcheggio in piazza Odescalchi potrebbe sembrare una buona idea. Ma così non sembra ai residenti della zona. La sua realizzazione dovrebbe infatti avvenire al posto dei giardinetti presenti proprio al centro della piazza. «Vi sembra giusto che per pochi parcheggi verrà asfaltato quel piccolo giardino in piazza L.Odescalchi?», si chiede Rosario.

«Assolutamente no. Semmai va rimesso in ordine, ripulito e riconsegnato ai cittadini. Ma se in comune sono asfalto e cemento a farla da padroni...», risponde il signor Mimmo. «Uno scempio... stessa scempio perpetrato ai danni degli oleandri di via San Remo. Non si tagliano alberi né si toglie prato per un paio di parcheggi», scrive ancora Chicco. Intanto l’estate è ormai alle porte (tempo permettendo) e a breve le spiagge del litorale torneranno ad affollarsi anche di vacanzieridel week end. Dove parcheggeranno, per i tanti residenti, resta al momento comunque un mistero.

