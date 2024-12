VALENTANO - Dopo una carriera nell’Arma dei carabinieri lunga 38 anni, va in pensione l’appuntato scelto Marco Piergiovanni. Si arruolò nel 1986, a 19 anni.

«Oggi per l’appuntato scelto qualifica speciale Marco Piergiovanni, in servizio presso la stazione carabinieri di Valentano, è l’ultimo giorno di servizio nell’arma dei carabinieria». A riferirlo, in una nota, i colleghi del comando provinciale.

Arruolato giovanissimo nella Benemerita nel 1986, all’età di 19 anni, in qualità di carabiniere con prima destinazione la stazione carabinieri di Presenzano, ha poi prestare servizio presso le stazioni carabinieri di San Cipriano D’Aversa, Castel Volturno, Coppola/Pinetamare e Teano, dove ha perfezionato la sua formazione professionale e maturato una indimenticabile esperienza lavorativa. Dopo alcuni anni al comando generale dell’arma dei carabinieri – reparto autonomo, è rientrato nella provincia di Viterbo nel 2000, prima alla stazione di Piansano e poi alla stazione di Valentano.

Nel corso della sua carriera, è stato insignito dell’onorificenza della croce d’Argento con stella per anni 25 di servizio, medaglia di bronzo di 3 classe della protezione civile e per ultimo del Nastrino di Merito per l’esigenza Sanitaria – Covid 19. L’appuntato scelto qualifica speciale Marco Piergiovanni ha operato sempre con grande professionalità e competenza, risultando un sicuro punto di riferimento per i Ccarabinieri più giovani e gli abitanti delle comunità che ha servito.

«L’augurio – conclude la nota – che tutti i colleghi gli rivolgono è di un sereno, meritato riposo, a conclusione del suo servizio nell’arma dei carabinieri».

©RIPRODUZIONE RISERVATA