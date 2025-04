LADISPOLI - Si chiama come il Santo Padre da poco scomparso, il primo pullo di corriere piccolo nato proprio in questi giorni a Torre Flavia. A scegliere il suo nome, Francesco, il responsabile dell’oasi protetta - Corrado Battisti - e i volontari che da anni operano all’interno dell’area per salvaguardarne l’ecosistema.

Si tratta della prima nascita di questo 2025 sulle spiagge di Torre Flavia, dove ogni anno schiere di volontari si rimboccano le maniche per proteggere le dune e i punti sensibili dell’area da bagnanti e animali, per consentire a fratini e corrieri piccoli di riprodursi in tranquillità. Le due specie protette da anni hanno infatti scelto le spiagge di Torre Flavia per “mettere su famiglia”, sfidando ogni sorta di pericolo: dall’uomo agli animali (domestici e selvatici). In ultimo, da alcuni anni, tra le mille avversità da affrontare sono arrivati anche loro: i cinghiali. Per fortuna ora il numero degli ungulati all’interno dell’oasi protetta sembra essere sotto controllo.

Inoltre, per tutelare le due specie in questo particolare periodo dell’anno vige il divieto di accesso a Torre Flavia, per gli amici a quattro zampe a mezzo ordinanza del sindaco di Cerveteri. A Ladispoli il divieto di accesso è valido, invece, 365 giorni all’anno. ©RIPRODUZIONE RISERVATA