TARQUINIA - Sarà inaugurata venerdì 5 settembre, dalle 15.30 alle 18, presso il Museo Civico e Archeologico di Tolfa, in Largo XV Marzo 1799, una mostra d’arte.

Saranno esposte opere originali dell’artista Fabiana Brizi e altre realizzate nell’ambito del corso di pittura organizzato dall’associazione culturale “Artisti dell’Old Station”.

Si potranno ammirare le opere d’arte delle pittrici tarquiniesi Edda Bernardini e Maria Luigia Musella, tratte dallo studio del grande pittore Cézanne. Il tema dell’esposizione ritrae situazioni di vita quotidiana e di convivialità presenti nelle fraschette, le stesse che si possono ritrovare nei locali di ristorazione di Tolfa e nel suo territorio.

L’associazione tarquiniese ringrazia la Sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, il responsabile dell’ufficio cultura Moreno Riversi e tutta l’amministrazione comunale per il patrocinio concesso.

Inoltre, i ringraziamenti vanno al Direttore del Museo Civico e Archeologico Giordano Iacomelli e ai suoi collaboratori del Polo Culturale.

L’ingresso è libero. La mostra sarà visitabile fino a domenica 21 settembre 2025, nei seguenti giorni: da giovedì a domenica con orario 10-13, e apertura pomeridiana il venerdì e sabato con orario 15-18.

