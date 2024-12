VETRALLA – Una colonna di fumo denso visibile a chilometri di distanza. Attimi di paura sabato pomeriggio in pieno centro a Vetralla. Per cause in corso di accertamento, un incendio è divampato all’interno di uno studio medico in via Roma.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Viterbo che hanno subito circoscritto le fiamme evitando che le stesse si propagassero alle abitazioni adiacenti, e mettendo in sicurezza tutta l’area. Niente da fare però per lo studio medico distrutto dalle fiamme. Sul posto si sono portati anche i carabinieri e la Polizia locale.

