Con il mercoledì delle ceneri inizia il tempo della quaresima per la chiesa cattolica. «Un momento favorevole di quaranta giorni per compiere un cammino di conversione in preparazione alla Pasqua», lo definisce la diocesi di Viterbo. Domani, 14 febbraio, alle 21, il vescovo Orazio Francesco Piazza presiederà in cattedrale il rito delle ceneri con una celebrazione eucaristica con tutti i parroci della città. L'imposizione della cenere sul capo ricordava anche in antichità l’ingresso nello stato di penitenti. La cenere serviva anche alle lavandaie per sbiancare i panni. "La cenere, allora, che riceveranno sul capo tutti i cristiani nel giorno di inizio della quaresima, vuole essere l'impegno di ciascuno a lasciarsi rinnovare dalla forza dello Spirito di Dio", sottolinea la diocesi.

Durante la quaresima sono diverse le iniziative promosse dalla diocesi, dalla forania di Viterbo e dai parroci della città. Fra le più importanti: venerdì 16 febbraio alle 21 nella chiesa di Villanova l'incontro dei giovani della città in preparazione alla Pasqua, iniziativa promossa dal servizio diocesano di pastorale giovanile; martedì 20 febbraio alle 18,30 nella chiesa del Sacro Cuore (e ogni martedi fino a pasqua in altre chiese della città) la Lectio di quaresima tenuta dal vescovo per tutti i fedeli della città e della diocesi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA