LADISPOLI - "San Giorgo e il drago: l'indispensabile mito". Questo il titolo del libro di Eduardo Ciampi, Mina Freda, Paolo Palliccia e Paolo Velonà che sarà presentato questo pomeriggio alle 16.30 alla biblioteca comunale. Il saggio, edito da Discendo Agitur, vuole far chiarezza sul mito di San Giorgio, figura assai diffusa nelle tradizioni popolari, ma le cui radici in realtà sono poco conosciute: attraverso la storia, le arti e la letteratura creativa, gli autori delineano un quadro stimolante di questo indispensabile mito che fa riferimento a un santo piuttosto enigmatico. Alla presentazione interverranno tutti gli autori, che dialogheranno con la giornalista Francesa Lazzeri. L'evento, inserito nel Programma del Maggio dei Libri della Biblioteca di Ladispoli, si terrà in Sala Conferenze; la partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA