LADISPOLI - “Chi sei veramente”. Si chiama così il libro di Francesca Reboa che sarà presentato domani alle 16.15 in biblioteca. Nell'opera, edita da Pathos Edizione, l'autrice trasporta i lettori in una cittadina di provincia, dove si svolge, apparentemente, una semplice storia d'amore tra due giovani ragazzi. Pagina dopo pagina si sviluppa una trama complessa in cui i personaggi principali sono stravolti dall'irrompere del passato dei loro genitori: verranno catapultati un mondo fatto di omissioni e bugie, in cui nessuno è chi dice o chi sa di essere, fin quando non riuscirà a scoprire chi è veramente. Durante la presentazione saranno lette alcune parti del libro da parte di tre abili lettrici della biblioteca: Emma Cicerone, Patrizia Porpora ed Antonella Di Pierro. Modererà l'evento la professoressa Giovanna Caratelli e le letture saranno accompagnate da brani musicali offerti dagli alunni della scuola di musica "IEEM RiEvoluzione Musicale" di Ladispoli. La presentazione si terrà nella sala conferenze della biblioteca; sarà presente l'autrice che si intratterrà per un dibattito con il pubblico e il firmacopie.

