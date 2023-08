LADISPOLI – Ancora un salvataggio sulla costa. Un kitesurfer di 26 anni originario di Viterbo si è ritrovato in balia delle onde a largo nel tratto centrale di via Regina Elena dopo aver riscontrato dei problemi con la cima della sua vela. L’Sos è partito nel tardo pomeriggio di mercoledì. Si è attivata subito la moto d’acqua della protezione civile Dolphin a circa 800 metri dallo stabilimento balneare Columbia. Una operazione coordinata come tutte le altre dalla Guardia costiera ladispolana.

Sempre la Dolphin ad inizio settimana aveva spedito la sua moto d’acqua a recuperare un natante in avaria a largo della costa. Tanti interventi di recupero in una estate che ha avuto le sue criticità arginate grazie al piano di sicurezza predisposto dal Comune e dalla Polizia locale, in sinergia proprio con la Dolphin e la Capitaneria di porto, che ha previsto quattro torrini di avvistamento con annessi bagnini e il collegamento costante via radio per ogni emergenza. A Torre Flavia schierate anche le unità cinofile nel week end. Il 6 agosto hanno tratto in salvo due persone con l’aiuto di alcuni surfisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA