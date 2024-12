FIUMICINO - Si è svolto nell’ aula consiliare del Comune di Fiumicino, il laboratorio di sviluppo urbano “Mediaree”, guidato dalla professoressa Germana Di Falco, esperta dell'ANCI, e con la partecipazione del Sindaco Mario Baccini. Durante l'incontro, che ha visto la presenza di amministratori e tecnici, è emersa l'importanza di progettare interventi urbanistici e infrastrutturali all'interno di una strategia di sviluppo integrata. L’obiettio è anche quello di evitare opere scollegate e prive di una visione a lungo periodo.

«Quando si parla di sostenibilità dei progetti di utilità pubblica, l’istituto del project financing viene spesso visto come un problema, come se l’Amministrazione cedesse una parte dell’utilità pubblica al privato – ha dichiarato il sindaco durante il suo intervento introduttivo -.Tuttavia, nei casi in cui il Comune non ha risorse finanziarie sufficienti o progetti sviluppati, il project può diventare uno strumento utile per superare questi ostacoli e portare avanti il programma elettorale e amministrativo con maggiore efficacia».

«Il Pnrr rappresenta un’opportunità storica per accedere a finanziamenti rilevanti, ma spesso i progetti realizzati mancano di collegamenti infrastrutturali e di una visione concettuale ampia - ha aggiunto il sindaco -. Oggi i comuni si trovano ad affrontare difficoltà importanti perché spesso sono isolati dal resto del quadro istituzionale e non sempre riescono a creare quella sinergia con lo Stato, le Regioni e le Città metropolitane, necessaria per raggiungere obiettivi complessivi. È proprio in questa direzione che vogliamo lavorare per costruire il futuro di Fiumicino». Il sindaco ha confermato che nei prossimi giorni verrà portata in giunta una delibera di indirizzo per realizzare un Master Plan che coinvolgerà quasi tutte le aree del Comune, con l’obiettivo di delineare un quadro preciso per una visione di città più ampia e lungimirante.