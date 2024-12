FIUMICINO - Si è tenuto presso l’Aula consiliare il primo “Citylab MediAree”, un laboratorio di Sviluppo Urbano promosso dal Comune e dall’Anci che mira alla costruzione di un nuovo Brand urbano e di un rinnovato marketing territoriale per la città di Fiumicino. L’iniziativa ha coinvolto Comune e principali stakeholders locali in un confronto attivo per delineare una visione innovativa e sostenibile per il futuro della città, con l’obiettivo di valorizzare le sue risorse e proiettarla verso una crescita ordinata e competitiva.

“Fiumicino non vuole essere solo una grande città, ma anche una grande idea“, ha affermato il sindaco Mario Baccini, sottolineando come il percorso avviato oggi rappresenti un passo decisivo per governare lo sviluppo demografico e territoriale del Comune, che conta circa 90mila abitanti. Vogliamo gestire questa crescita e non subirla, rafforzando l’identità di Fiumicino come città policentrica e giovane, in controtendenza rispetto al trend nazionale, grazie alla costante crescita demografica». Presenti all’incontro, moderato dalla dott.ssa Valentina Piersanti, project Manager ANCI, il primo cittadino, Mario Baccini, il Vicesindaco, Giovanna Onorati e l’Assessore Vincenzo D’Intino. Il laboratorio partecipato ha posto le basi per creare un’immagine urbana innovativa e attrattiva, andando oltre il turismo “mordi e fuggi” per puntare su un’identità sostenibile ed inclusiva. Le potenzialità del territorio, con le sue 15 località, saranno al centro della strategia di branding urbano, che mira a valorizzare le risorse naturali e culturali legate all’economia del Blu e del Verde, oltre alla navigabilità del Tevere.