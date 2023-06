LADISPOLI - Con i fondi del Pnrr la città balneare si “arricchisce” di un nuovo asilo nido comunale e di una nuova mensa scolastica. La nuova struttura sorgerà a via Nazario Sauro, «dove esiste già un polo scolastico comunale - ha spiegato, a News&Coffee, l’assessore ai Lavori pubblici, Veronica De Santis - e una scuola superiore di Città Metropolitana» e sarà in grado di ospitare 25 bambini. Si tratta di un investimento pari a 480mila euro. «La gara - ha proseguito - è stata aggiudicata proprio ieri (martedì, nrd)». In un contesto sociale mutato rispetto al passato, dove in famiglia spesso entrambi i genitori lavorano per sostenere il proprio nucleo famigliare, «c’è bisogno del potenziamento del tempo prolungato a scuola - ha spiegato De Santis - e che i servizi offerti dal comune inizino già dall’età prescolare». Da qui la partecipazione a due bandi per l’ottenimento dei finanziamenti del Pnrr in materia di edilizia scolastica.

«Siamo veramente soddisfatti del risultato ottenuto - ha concluso l’assessore ai Lavori pubblici - e ringrazio l’ufficio manutenzione e lavori pubblici, la dirigente dell’area tecnica e tutti i professionisti che hanno collaborato al fine di consegnare il progetto e di formalizzare le procedure di gara. Si tratta solo del primo step - ha proseguito - ma arrivare fin qui è un passo importante». Con lo stanziamento dei finanziamenti del Pnrr, se è pur vero che le amministrazioni si sono ritrovati nella possibilità di incrementare le loro casse per la realizzazione di importanti progetti, dall’altra parte «ha messo gli uffici davanti a una serie di attività con cui nessuno si era mai confrontato. Per arrivare a questi risultati - ha concluso - stato importante il grande lavoro di squadra che abbiamo portato avanti».

So.Be.

