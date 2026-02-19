AL VIA le nuove consegne di veicoli elettrici nei piccoli comuni del Lazio: in particolare, i nuovi minibus sono destinati ai comuni di Castelnuovo di Farfa e Orvinio, in provincia di Rieti, e ai comuni di Lubriano e Tessennano, in provincia di Viterbo, per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo grado.

Altri scuolabus elettrici sono stati recentemente consegnati anche ai comuni di Rocca di Cave, in provincia di Roma, Montasola, in provincia di Rieti, e Proceno, in provincia di Viterbo. L’iniziativa, promossa dalla regione Lazio e realizzata da Astral, è rivolta ai comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti e ha l’obiettivo di sostenerli nell’acquisto di minibus elettrici per ridurre le emissioni inquinanti e i costi di gestione rispetto ai mezzi tradizionali. Questi veicoli, inoltre, possono essere impiegati anche al di fuori dell’orario scolastico per altri servizi di trasporto con finalità ludiche e ricreative dei bambini in età scolare.

Astral ha già consegnato 21 dei 38 scuolabus previsti dai fondi della Regione Lazio con un investimento di 7,3 milioni di euro. «Abbiamo contributo ad avviare un’importante transizione ecologica, promuovendo l’utilizzo di minibus elettrici per il trasporto scolastico, che consentiranno di migliorare la qualità dell’aria e di fornire maggiori servizi per le comunità locali», dichiara Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral. «Con questo investimento la Regione Lazio conferma l’impegno verso un trasporto pubblico sempre più rispettoso dell’ambiente. Questi metti, insieme alla flotta bus per le nuove Unità di Rete consentiranno alla Regione Lazio di avere un parco mezzi sempre più efficiente e all’altezza del servizio per i cittadini», dichiara l’assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

©RIPRODUZIONE RISERVATA