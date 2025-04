ALLUMIERE - L'associazione Amici della Musica, supportata dal Comune di Allumiere presenta un'altra edizione della rassegna "Primavera musicale 2025". Ben cinque saranno gli imperdibili incontri con la grande musica. La rassegna si aprirà domenica 13 aprile con: "Piano e non solo". In questo primo appuntamento saranno coinvolti giovani musicisti provenienti dagli indirizzi musicali della scuola Manzi, del liceo Galilei di Civitavecchia e dell'Istituto Rossano Cardinali di Allumiere.

«Grazie alla collaborazione dell'insegnante Sonia Turchi - spiega la presidente dell'associazione Amici della Musica di Allumiere, Stefania Cammilletti - siamo riusciti a mettere in piedi un cartellone che spazia tra i tanti strumenti, compresa la voce con: "Arie di primavera". Si esibiranno gli allievi dei vari corsi in performance impegnative. Importante è la collaborazione con il Trinity College London, con "Spring notes", di cui molti allievi seguono i corsi per il rilascio di certificazioni musicali". Come spiega la presidente degli Amici della Musica di Allumiere, Stefania Cammilletti, oltre ai bellissimi concerti va rilevato che: "Lo snodarsi dei cinque appuntamenti sarà arricchito dall'esposizione in Auditorium degli splendidi acquerelli della violinista-pittrice Susanna Persichilli, la quale terrà una sua personale mostra completa nell'androne del Palazzo Camerale in concomitanza con l'appuntamento musicale del 18 maggio: Dolce soffiare».

Particolarmente denso di significato l'appuntamento conclusivo del 24 maggio "Archi in fiore e gemme di legalità": "un omaggio a Falcone e Borsellino - prosegue la presidente Cammilletti - per testimoniare l'impegno anche civile del nostro evento. Ringraziamo fin d'ora tutti coloro che si adopereranno per la riuscita di questo tradizionale appuntamento degli Amici della Musica di Allumiere reso fresco e frizzantino dai tanti giovani che lo animeranno. Vi aspettiamo numerosi".

