Domani alle 10,30 nella sala consiliare la cerimonia di consegna

VITORCHIANO - Domani alle 10,30, presso la sala consiliare del palazzo comunale, si terrà la consegna del defibrillatore donato dalla boutique Meravigliosamente Donna di Bagnaia delle sorelle Angela e Anna Ziaco e dall’imprenditrice Giusy Polidori, concretizzando l’impegno preso in occasione della sfilata di moda organizzata dalla boutique stessa nell’ambito della scorsa edizione di Peperino in Fiore. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Ruggero Grassotti e altri rappresentanti dell’amministrazione, il direttore artistico della serata e regista Marco Tomei e il presidente del comitato Peperino in Fiore Massimiliano Borzacchini. L’incontro sarà inoltre l’occasione per lanciare, con alcune anticipazioni e novità, l’edizione 2023 di Peperino in Fiore, l’evento di inizio giugno che anima e abbellisce il borgo medievale con artistiche installazioni di piante e fiori ed è in grado di attirare migliaia di turisti da tutta la provincia e oltre. «Ringrazio le imprenditrici Angela e Anna Ziaco e Giusy Polidori per la loro sensibilità e per questa importante donazione effettuata a favore della comunità vitorchianese – afferma il sindaco -. Una collaborazione nata attraverso la pro loco che organizza Peperino in Fiore, diventato anno dopo anno un fiore all’occhiello per il nostro paese e per il quale stiamo lavorando alla prossima edizione. Il defibrillatore andrà ad aggiungersi a quelli già installati dal comune, incrementando il nostro impegno per rendere Vitorchiano sempre più cardioprotetto e per una sempre maggiore sicurezza sanitaria dei cittadini».