CIVITAVECCHIA – Tanta paura ma per fortuna pochi danni.

Allarme questo pomeriggio in via Achille Montanucci, per un incendio che all’improvviso è divampato sul balcone di un’abitazione.

Un evento insolito, se non altro per via delle condizioni meteorologiche non certo favorevoli, ma che tuttavia si è verificato e ha spaventato i residenti della zona che hanno subito dato l’allarme.

A quanto pare in pochi minuti, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco dell’immondizia imbustata e lasciata sul balcone in attesa di essere conferita.

Le fiamme hanno creato il panico e indotto alcuni presenti a chiamare i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della Sezione Radiomobile, quelli della Stazione Principale comandata dal luogotenente Stefano Sorbelli e il personale dei Vigili del fuoco.

È toccato proprio agli uomini della caserma Bonifazi spegnere l’incendio che si era sviluppato sul balcone al quinto piano della palazzina di via Achille Montanucci e subito dopo mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento.

Un intervento durato pochi minuti, poi tutto è tornato alla normalità.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le raccomandazioni degli esperti sono sempre le stesse: verificare di volta in volta con molta attenzione il contenuto dei rifiuti, anche quando vengono lasciati in spazi aperti, come in questo caso, per evitare spiacevoli sorprese.