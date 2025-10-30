SANTA MARINELLA - Mattinata intensa per il vicesindaco Andrea Amanati che ha effettuato un sopralluogo a sorpresa su diversi cantieri strategici della città, verificando di persona l'andamento dei lavori in corso. La visita, non annunciata, ha toccato punti cruciali per la riqualificazione urbana e l'ammodernamento delle strutture scolastiche e sanitarie. Il tour ispettivo del vicesindaco Amanati ha toccato in dettaglio i principali punti di intervento.

STRUTTURE SCOLASTICHE «Nelle strutture scolastiche, l'avanzamento è concreto: - dice Amanati - alla Scuola Centro si stanno ultimando le tinteggiature esterne e le rifiniture, inclusa l'importante sistemazione delle aree dedicate alle attività sportive. All'asilo nido comunale "Prato del Mare" si procede speditamente con la posa della pavimentazione e la suddivisione interna degli spazi, compresi quelli dedicati a mensa e cucina. Si registra, invece, il completamento del nuovo Centro cottura in via della Libertà». L'attenzione si è poi spostata sul nuovo complesso Carducci, destinato a diventare un polo didattico avanzato con cinque nuove aule per la scuola dell'infanzia, una palestra, una mensa e un'ampia aula magna.

OSPEDALE DI COMUNITÀ E CASA DELLA SALUTE Sul fronte sanità, Amanati ha confermato che i cantieri per l'Ospedale di Comunità e la Casa della Salute procedono in linea con il cronoprogramma stabilito dalla ASL, riscontrando con sollievo che «non vi sono ostacoli né ritardi».

PISTA CICLABILE «Proseguono, infine, anche i lavori per la realizzazione della pista ciclabile su via delle Colonie, fondamentale per la mobilità sostenibile», assicura Amanati. L'esito del monitoraggio è stato accolto con grande apprezzamento dal sindaco Pietro Tidei, che ha voluto sottolineare l'importanza strategica di questi investimenti per il futuro del territorio. «Sono molto lieto nel vedere Santa Marinella che rinasce grazie ai fondi Pnrr - ha dichiarato il sindaco Tidei - Il nostro impegno per migliorare le strutture scolastiche, sanitarie e le infrastrutture è tangibile e prosegue a ritmo serrato, garantendo un futuro migliore alla nostra comunità».

Al termine del sopralluogo, il vicesindaco Amanati ha espresso grande soddisfazione: «Tutti i cantieri stanno procedendo senza pause. Si è trattato di un sopralluogo a sorpresa e in ogni sito ho constatato come gli operai stiano lavorando in maniera alacre e scrupolosa, un elemento fondamentale per la qualità delle opere e per garantire che i tempi di consegna vengano rispettati per il bene dei cittadini».

