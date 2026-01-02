CIVITAVECCHIA – Tradizionale saluto di buon anno da parte del vescovo Gianrico Ruzza che, nella giornata di ieri, dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ha impartito una benedizione augurale rivolta a tutti i marittimi portuali e agli equipaggi delle navi presenti nel porto di Civitavecchia.

Il gesto, carico di significato simbolico e umano, ha voluto esprimere vicinanza, sostegno e riconoscenza verso donne e uomini che quotidianamente operano in mare e nel porto, spesso in condizioni complesse e lontano dalle proprie famiglie, garantendo la sicurezza della navigazione, la continuità dei traffici marittimi e servizi essenziali per la collettività.

«La benedizione – spiegano dalla Guardia Costiera - trasmessa idealmente a tutte le unità in porto, ha rappresentato un momento di raccoglimento e riflessione, sottolineando il valore del lavoro marittimo e l’importanza della tutela della vita umana in mare, principi che da sempre accomunano la comunità portuale e il mondo del mare. L’iniziativa si inserisce nel solco di una tradizione di attenzione spirituale e morale verso il personale marittimo e portuale».