CIVITA CASTELLANA - Si svolgeranno lunedì prossimo alle 16, nella chiesa di San Giuseppe Operaio, i funerali di Simonetta Banditelli, l’insegnante deceduta quattro giorni dopo essere precipitata dal ponte Clementino, a Civita Castellana. «Il tuo ricordo vivrà sempre nei cuori dei tuoi bambini, grazie Simonetta». E’ uno dei tanti messaggi che in questi giorni vengono postati sui social da parte di chi l’ha conosceva: è profondo il cordoglio nella città delle ceramiche per la tragica morte di Simonetta. «Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi e per l’amore che hai messo nel tuo lavoro. Riposa in pace», recita uno dei tanti post condivisi in rete.

La maestra era stata trovata viva, ma in condizioni gravissime, domenica scorsa dopo la caduta, e subito trasportata d'urgenza in ospedale. Dopo giorni di agonia, la notizia del suo decesso è stata annunciata dal sindaco Luca Giampieri tramite i social: «Purtroppo ho appena appreso che la signora precipitata domenica scorsa nella forra dai giardini di via Minolfo Masci non ce l’ha fatta. Mi stringo a nome dell’intera cittadinanza al dolore della famiglia e delle persone care, alle quali rivolgo sentite condoglianze. Ciao Simonetta, che la terra ti sia lieve».

La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro della città, e il dolore per la perdita di Simonetta è stato condiviso da molti civitonici. «Il nostro cuore è in mille pezzi»; «Grazie per tutto quello che hai insegnato ai miei figli", sono solo alcune delle testimonianze lasciate da chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Particolarmente toccanti sono stati anche i messaggi degli amici più stretti: «Eravamo quelli del venerdì. Ti ho voluto tanto bene e tu ne hai voluto a me. Una delle persone più buone che abbia mai conosciuto. Che tu possa trovare la tua pace... Io non ti dimenticherò». Lunedì saranno certamente in tanti, nella chiesa di San Giuseppe Operaio ad onorare la memoria di una donna che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti.

