FIUMICINO - Ieri mattina l’assessore al Trasporto Pubblico Locale, Angelo Caroccia, insieme ai tecnici dell’assessorato ai lavori pubblici, dell’ufficio trasporti della Polizia locale e dell’azienda Trotta, ha fatto un sopralluogo all’Isola Sacra, nel tratto finale di via Passo Buole, a Passo della Sentinella e nelle zone limitrofi, per ristabilire il percorso della navetta. «Nei prossimi giorni, non appena i lavori pubblici istituiranno, in due punti sensibili, dei dissuasori di parcheggio, e il comando della Polizia Locale darà il parere positivo al passaggio del mezzo pubblico nei tratti più sensibili del percorso, partirà il servizio – ha dichiarato Angelo Caroccia -. Questo che stiamo portando a termine è un impegno preso, nelle scorse settimane, dalla nuova amministrazione per ripristinare il servizio per i residenti di Passo della Sentinella».