TOLFA - Torneo dei butteri di Tolfa: il Rione Poggiarello sugli scudi. Il team di patron Franco Smacchia si è confermato ancora una volta invincibile.

I giallo-verdi hanno trionfato domenica sera nella 34^ edizione del Torneo Rionale dei Butteri promossa dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale, i Rioni e l'Università Agraria. Presente alla manifestazione la sindaca Stefania Bentivoglio che ha speso parole di elogio per tutti gli organizzatori e i volontari e anche per tutti i partecipanti. Con il punteggio di 234,79 il Rione Poggiarello si è portato a casa la bellissima "Bandiera" realizzata dall’ artista Silvia Di Silvestro.

Eccellenti i due esperti butteri Stefano Olivetti e Luca Corrado che in questo Torneo hanno dato una ulteriore attestazione della loro capacità. Ma va rilevata anche la grande prova di Giulia Caparbi che, non solo ha gareggiato bene, ma ha anche spinto e caricato la squadra. A tal proposito Anna Vannicola del Rione Poggiarello spiega: «Il nostro Rione ha vinto di nuovo alla grande, anche se era iniziata male per l'infortunio di un nostro cavaliere. Abbiamo vinto con una new entry Giulia Caparbi, che è stata fantastica. ha preso l'anello buono ai cappelli e il finale grandioso. Stefano Olivetti ha stabilito il tempo record ai cappelli e alla cattura del vitello i nostri tre butteri sono stati eccezionali. Siamo veramente molto soddisfatti della nostra vittoria e diciamo forza e sempre Poggiarello». Il Rione giallo-verde, quindi, ormai sa solo vincere e ciò lo si deve alla bravura dei componenti, ma anche a chi, dietro le quinte, lavora per il Rione come il presidente Franco Smacchia (che è stato anche il maniscalco di tutta la manifestazione). Secondo posto per il Rione Cappuccini con il punteggio di 276,01con il team composto dal trio di butteri esperti Giulio Onori (presidente dell'Università Agraria), Aleandro Dini e Pierluigi Befani. Terzo posto per il Rione Sughera con 300,47 con il team composto da Pierluigi Papa, Alessandro Papa, Alessio Testa (riserva Carlo Papa); a seguire Casalaccio 310,38; Rocca 324,10; Lizzera 325,74; settimo posto per il Rione Battaglione (Santa Severa nord) che ha gareggiato quest'anno per la prima volta: il risultato da loro ottenuto è stato di 445,20. La manifestazione tradizional-sportiva è stata molto partecipata e ha visto protagonisti accanto a cavalieri molto esperti anche vari giovani promettenti e amazzoni eccezionali. Davvero combattute le tre prove.

Eccezionale il lavoro dei Rioni e della Pro Loco: Felice Tidei, Angela Ceccarelli e Mauro Testa che hanno coniugato tradizione e innovazione e di ciò ne ha beneficiato il folto pubblico. «Il cambiamento non altera una tradizione, la rafforza: - questo è il pensiero che rappresenta il 34^ Torneo dei Butteri, uno dei più belli degli ultimi anni, perché è cresciuto piano piano tra il cercare idee nuove per renderlo migliore! Tra la fatica e la paura di non farcela - spiega la vicepresidente della Proloco, Angela Ceccarelli - invece sabato è stata una apoteosi di colori, luci ed emozioni sotto la luna. La versione in notturna ha esaltato sia l’esibizione degli artisti equestri e sia il gioco del vitello: emozione pura. È stato un duro lavoro per noi della Proloco Tolfa e siamo orgogliosi perché il buon lavoro dà sempre buoni frutti». Dopo le prime due prove c'è stata la cena e a seguire uno straordinario e mozzafiato spettacolo equestre che ha emozionato tutti: tra i fantastici cavalieri protagonisti dello show equestre c'era il tolfetano pluricampione Stefano Della Corte. Al termine dello spettacolo, sul campo illuminato, per la prima volta in notturna si è svolta la terza prova. Stefano Olivetti, Luca Corrado e Giulia Caparbi hanno sferrato un attacco micidiale mettendo a segno tre prove eccellenti e mandando in delirio i supporti del Poggiarello. Sul campo del Polo Fieristico il pubblico e i butteri partecipanti hanno apprezzato il lavoro di Mauro Testa e Italo Ciambella. Tutti in campo hanno ricordato l'indimenticabile buttero Franco Bentivoglio: sabato infatti durante la sfilata è stata consegnata ai famigliari una targa in sua memoria. Ad aprire la Competizione Sportiva Equestre è stata l’esibizione del Gruppo Musici Sbandieratori di Tolfa, una grande novità di questo Torneo. A contendersi la Bandiera sono stati Rione Rocca (colori bianco e rosso), presidente Veronica Vannicola. Butteri: Riccardo Fracassa, Andrea Fracassa, Luca Verbo, Ivano Cimaroli. Rione Poggiarello (colori giallo e verde), presidente: Franco Smacchia; aiuti Annalisa Gabrielli e Veronica Smacchia. Butteri: Stefano Olivetti, Luca Corrado, Giulia Caparbi. Rione Cappuccini (colori bianco e celeste), presidente: Mauro Maranini, vicepresidente Stefania Fiorucci. Butteri: Giulio Onori, Aleandro Dini, Pierluigi Befani. Rione Lizzera (colori bianco e verde), presidente Stefano Della Corte aiutato da Lucia Tagliani e da Livio Santoni. Butteri: Stefano Della Corte, Livio Santoni, Guido Agostini, Sara Corrado. Rione Sughera (colori giallo e rosso), presidente: Alessio Vannicola, aiuto Stefania Marcelli. Butteri: Pierluigi Papa, Alessandro Papa, Alessio Testa (riserva Carlo Papa). Rione Casalaccio (colori verde e rosso), presidente Dario Cascianelli; Butteri: Marta Papa, Daniele Piermarini, Luca Buzzi, Alfredo Stampigioni. Rione Battaglione (colore giallo e azzurro), referente Francesco Fiorucci. Butteri: Francesco Fiorucci, Vincenzo Bellocco, Remo Mellini, Giada Cammilletti. A fare da speaker è stato Massimo Morra.

A prendere i tempi sono stati i giudici/cronometristi di Siena, giunti per l’occasione, a seguire insieme al Team tecnico di Tolfa tutto il Torneo dei Butteri Rionale suddiviso in tre prove. La prima è stata il "Gioco dell'anello" e la classifica ha visto al comando la Lizzera, seguita da Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Casalaccio e Sughera. A seguire si è svolta la seconda prova: il "Gioco del cappello". In questo gioco la migliore prestazione è stata quella del Poggiarello, a seguire Sughera, Casalaccio, Cappuccini, Lizzera, Battaglione e Rocca. Al termine di questi due giochi c'è stata la cena con lo street food in loco. Il campo è stato illuminato con 6 torri faro. Applausi a non finire poi per il grandioso spettacolo di "Teatro Equestre" sotto il cielo di Tolfa, uno show serale di altissimo livello artistico con Thais Caneppele, Valentina Maffei, Valentino Testa, Edoardo Belli, Stefano Della Corte, Andrea Ortenzi, Massimiliano Ortenzi, Letizia Benedetti, Roberto Marziali ed Alex De Martino. A seguire si è svolta la terza prova, cioè quella di abilità. Il Torneo dei Butteri Rionale è stato organizzato dalla Pro Loco di Tolfa, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Tolfa, dell'Università Agraria di Tolfa e di Tolfa Città Slow e in collaborazione con: Rione Rocca, Rione Poggiarello, Rione Cappuccini, Rione Lizzera, Rione Sughera, Rione Casalaccio e Rione Battaglione. Eccezionale il lavoro del presidente della Pro Loco Felice Tidei, della attivissima vicepresidente Angela Ceccarelli e del consigliere Mauro Testa che con Italo Ciambella ha sistemato il campo. La buona riuscita del Torneo si deve anche ai volontari Mauro Testa, Italo Ciambella, Carlo Dini, Mauro Cascianelli, Edoardo Marini, Emiliano Marini, Asd Cavalieri Tolfa, Stefano Tofoni, Stefano Perfetti, Giuseppe Ricotta, Jessica Marcucci, Giuseppe Testa, Francesco Fiorucci, Remo Mellini, le Forze dell’ordine, la polizia locale, il team veterinario e quello sanitario e team tecnico Siena-Tolfa. Sono stati attivi i volontari della CRI di Allumiere e Tolfa, i volontari della prociv, la polizia locale, le forze dell'ordine e il maniscalco Franco Smacchia. A offrire le coppe per il primo, il secondo e il terzo Rione è stata l'Asd Tolfa Calcio del presidente Alessio Vannicola. Sponsor dell'evento Conad Tolfa, Gommista F.lli Spanò e Tabaccheria Marcelli. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo Rione riceveranno invece un buono per una cena offerto da trattoria Il Rischio Allumiere, La Loggetta e la Caballera; è stato attivo per la sicurezza delle persone un medico Asl.

Alla sicurezza dei cavalli ci ha pensato il veterinario Luigi Rocchi.

