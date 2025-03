LADISPOLI - Ha ricevuto i ringraziamenti del primo cittadino Alessandro Grando, la giovane di 16 anni, Giorgia Ginti, che nei giorni scorsi ha aiutato una persona anziana e sorda in difficoltà. «Il suo gesto di altruismo - ha detto il sindaco - in quel preciso momento, ha fatto la differenza, dimostrando un’incredibile maturità e senso di responsabilità. In un mondo dove troppo spesso prevale l'indifferenza Giorgia ci ha ricordato quanto possa fare la differenza essere pronti a tendere la mano chi ne ha bisogno».

LA VICENDA

Nei giorni scorsi Giorgia ha notato una persona anziana e sorda in difficoltà. Si è subito fermata per cercare di aiutarla anche quando alcuni passanti a cui si era rivolta le hanno voltato le spalle. La 16enne ha così chiamato la madre e insieme hanno contattato le forze dell’ordine, comunicando con l’anziano tramite la tastiera del cellulare. Sul posto è arrivato anche il delegato al progetto “Ladispoli una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini, contattato da un passante sui social, che grazie alla lingua dei segni italiana ha comunicato con l’uomo tranquillizzandolo mentre i carabinieri rintracciavano i famigliari. ©RIPRODUZIONE RISERVATA