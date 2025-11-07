S. MARINELLA - Grande successo di partecipazione per l'Archeobus, il bus turistico e servizio di valorizzazione archeologica promosso dal Comune in collaborazione con il Gruppo Eurovisa. L'iniziativa, finanziata con fondi regionali, legge Etruria Meridionale, è stata fortemente voluta dal sindaco Tidei e curata nei dettagli dal delegato al turismo Alessio Manuelli. «Il successo dell'Archeobus è il trionfo della nostra identità e della comunità - sostiene il sindaco Pietro Tidei - vedere così tanto interesse per la storia millenaria di S. Marinella e S. Severa è la dimostrazione che investire sulla cultura e sulla valorizzazione del patrimonio archeologico porta sempre a risultati straordinari”. L’obiettivo dell'iniziativa era valorizzare le aree archeologiche del territorio comunale, dando particolare attenzione agli scavi di Castrum Novum. “Nei mesi di agosto e settembre - afferma Manuelli - l'Archeobus ha registrato un ottimo riscontro di pubblico, con un alto gradimento da parte di turisti, soprattutto romani, residenti e vacanzieri. I partecipanti hanno lodato l'organizzazione, l'alto livello dei contenuti culturali offerti e la cortesia dello staff, esprimendo apprezzamento per l'opportunità di conoscere, vivere ed imparare a vedere Santa Marinella con occhi diversi. Le numerose richieste di replica per il 2026 confermano l’importanza del progetto come strumento di promozione culturale e turistica sostenibile”. “L'Archeobus – conclude Tidei - è stato veicolo di conoscenza ed ha permesso a tutti di riscoprire il valore inestimabile della nostra costa. Siamo già al lavoro per la stagione estiva 2026, affinché il servizio sia reso ancora più accessibile perché la storia è la nostra risorsa più preziosa e la dobbiamo far conoscere proprio a tutti”.

