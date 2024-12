CIVITAVECCHIA – Il Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia On. Andrea Delmastro Delle Vedove martedì 17 dicembre in visita a Civitavecchia. L’on. Delmastro la mattina di martedì 17 dicembre visiterà la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione di Civitavecchia.

Nel pomeriggio, alle 16, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Andrea Delmastro Delle Vedove sarà in visita al Tribunale di Civitavecchia, dove presenzierà alla cerimonia delle Toghe d’Oro organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, che si terrà presso l’Aula A del Palazzo di Giustizia.

«Ringrazio il Sottosegretario alla Giustizia On. Andrea Delmastro Delle Vedove per aver risposto al nostro invito a visitare Civitavecchia - dichiara il Coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia Paolo Iarlori - e, in particolare, la Casa Circondariale e la Casa di Reclusione presenti nella nostra città, dimostrando particolare attenzione e vicinanza agli agenti di polizia penitenziaria ed a tutto il personale in servizio ed alla comunità penitenziaria. Esprimo soddisfazione per la presenza del sottosegretario alla giustizia alla cerimonia delle Toghe d’Oro, una presenza che rende lustro a questa importante iniziativa che ogni anno è organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, per conferire simbolico e prestigioso riconoscimento agli avvocati del nostro Foro che raggiungono l’importante traguardo dei trenta, quaranta e cinquant’anni di professione. Un sentito ringraziamento – ha concluso Iarlori – anche al presidente della federazione provinciale di Roma di Fratelli d'Italia Sen. Marco Silvestroni, per il costante impegno sul territorio e per aver agevolato la visita del Governo a Civitavecchia».