S. MARINELLA – Sarà presentato giovedì alle 17 alla biblioteca comunale il libro del professor Livio Spinelli “Il sionismo in Italia e nella politica estera fascista”, in occasione del 90° anniversario della nascita della Marina di Israele, avvenuta a S. Marinella nell’ottobre del 1934.

“Un viaggio nella storia della nostra città, raccontato da un conoscitore stimato come il professor Spinelli – dice il sindaco Tidei - che negli anni ha regalato a S. Marinella diverse opere storiografiche e curato molte iniziative con l’intento di far conoscere le origini, gli eventi e i personaggi che hanno vissuto e frequentato questi territori nel tempo”. Il libro è stato già presentato in occasione del convegno di studi storici organizzato a palazzo Ferrajoli.

Modererà l’incontro con l’autore, la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli.

“Il volume racconta vicende di guerra che s’intrecciano con un gioco inventato a Santa Marinella dai figli e nipoti del Generale Mendes, noto pneumologo, e sua moglie - spiega la delegata - una concatenazione di eventi scaturiti dalla nascita dell’ospedale del Bambino Gesù e che legano Guido Aronne Mendes, il Re d’Italia, Eugenio Pacelli futuro Papa Pio XII e suo fratello Francesco Pacelli, alla firma dei Patti Lateranensi. Sempre a Santa Marinella, nell’ottobre 1934 nella villa del Generale Mendes a Caccia Riserva, giunsero da tutta Europa i primi 30 cadetti ebrei che, con il permesso di Mussolini, furono ammessi a frequentare la Scuola Marittima di Civitavecchia”.

