FIUMICINO - Si è svolta una riunione tematica tra la categoria taxi, il sindaco Mario Baccini e l’assessore Raffaello Biselli. In una nota stampa esprimono soddisfazione i sindacati dei tassisti Cgil, Uri,Uritaxi, Casartigiani:« Si sono toccati vari argomenti, dall’ordinanza Enac alle tematiche inerenti la parte amministrativa e organizzativa del servizio taxi: nuovo regolamento, bando di licenze straordinario, tariffe, numero unico di chiamata e licenze stagionali sono stati gli argomenti di maggiore rilevanza. Il sindaco – proseguono i sindacati – si è reso disponibile alle varie richieste della categoria, chiedendo il massimo impegno per ciò che riguarda il servizio sul comune di Fiumicino integrandolo con il progetto Smart City. Dal canto nostro faremo quanto concordato per dare un servizio efficiente e innovativo a tutta la cittadinanza».

L’incontro arriva dopo l’emanazione dell’ordinanza Enac: i tassisiti del territorio, infatti, avevano proclamato lo stato di agitazione, ma grazie all’interlocuzione del primo cittadino l’ordinanza è st

«Siamo in attesa dell’uscita della nuova ordinanza che siamo certi tenga conto delle esigenze di tutti gli attori presenti. Il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e l’assessore Raffaello Biselli si sono resi disponibili fin da subito, ad ascoltare le nostre istanze,- avevano dichiarato i sindacati - li ringraziamo unitariamente peril loro intervento».