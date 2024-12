CERVETERI - «Proveremo a far tornare la situazione alla normalità entro questo fine settimana». Il sindaca Elena Gubetti prova a rassicurare nuovamente dopo il sequestro del depuratore di Campo di Mare. «Tutti i depuratori sono periodicamente sottoposti a controlli congiunti di Capitaneria di Porto e Arpa Lazio – ci tiene a precisare - che sono i soggetti deputati alle verifiche del buon funzionamento degli stessi. Durante gli ultimi controlli effettuati negli scorsi giorni sono emerse alcune criticità che hanno portato al sequestro preventivo. L'azione portata avanti congiuntamente ad Arpa e agli uffici tecnici del Comune è stata indispensabile per poter dare immediato seguito a tutte le attività da svolgere in somma urgenza al fine di avviare senza esitazione le manutenzioni volte al ripristino della perfetta funzionalità del depuratore stesso». Dai primi interventi già effettuati in queste primissime ore – ha specificato Gubetti - sembra che la situazione potrebbe rientrare già entro pochi giorni.

«A fini precauzionali, a tutela dei cittadini e bagnanti, ho inoltre firmato un'ordinanza urgente per ampliare la fascia di divieto di balneazione. Ulteriori cento metri di divieto a destra e sinistra del fosso Zambra che si aggiungono ai 250 metri già esistenti. Ci tengo a informare tutti i cittadini e villeggianti che il divieto di balneazione è limitato al fosso Zambra e alle aree limitrofe alla foce, così come da ordinanza, ma che non ci sono pericoli sulle nostre spiagge». Poi i ringraziamenti: «Ci tengo con l'occasione, a ringraziare il primo maresciallo Cristian Vitale, per la collaborazione e il lavoro che sempre svolge per il territorio».

