CIVITAVECCHIA – Una struttura che taglia in due il marciapiede di viale Garibaldi lato mare, all’altezza di via Cialdi, e che occupa completamente il passaggio pedonale, scivolo per disabili incluso. A colpo d’occhio, potrebbe anche sembrare un’installazione abusiva. E invece no: è il nuovo chiosco stagionale di Mario Benedetti, montato esattamente dove l’amministrazione comunale gli ha indicato di farlo, al posto di quello fino allo scorso anno ospitato alla Marina. Una struttura di circa 75 metri quadrati, che sta prendendo corpo in questi giorni e che si inserisce in una situazione già segnata da mesi di incertezza e contraddizioni.

Diversi operatori avevano già denunciato la situazione a febbraio scorso. Benedetti, che fino a pochi anni fa operava sul lato nord di viale Garibaldi, era già stato spostato alla Marina per non intralciare il passaggio pedonale. Ora, ironia della sorte, si ritrova nella stessa situazione, ma con un disagio ancora più evidente. Perché nel frattempo, la concessione decennale che aveva richiesto è stata giudicata “improcedibile” dagli uffici competenti, e la soluzione tampone, con richiesta di concessione stagionale, si è rivelata peggiorativa. Il risultato, però, è sotto gli occhi di tutti: passaggio ostruito e nessuna accessibilità. Sembra davvero un paradosso, con buona pace del decoro urbano e della sicurezza. Possibile, ci si chiede, che nessuno, prima di autorizzare l’installazione, abbia valutato l’impatto sull’area?

