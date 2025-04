MONTALTO – Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Tuscania nel corso delle festività pasquali, i militari della stazione di Montalto di Castro e dell’Aliquota Radiomobile di Tuscania, hanno eseguito i controlli su 32 veicoli e 43 persone, contestando diverse infrazioni al codice della strada e deferito cinque persone alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro hanno deferito all’autorità giudiziaria un quarantenne sorpreso alla guida del proprio veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica, il quale ha rifiutato di sottoporsi ai test per l'accertamento della positività all'assunzione di sostanze stupefacenti. Peraltro, l’individuo è stato deferito per procurato allarme per aver richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per un presunto crollo del tetto della sua abitazione, rivelatosi infondato. Denunciato anche un venticinquenne di Orvieto che guidava la propria autovettura in stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcol.

Il personale dell’Aliquota Radiomobile del Nor della Compagnia di Tuscania ha deferito all’autorità giudiziaria un ventiquattrenne responsabile di aver guidato la propria autovettura in stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, come emerso dagli accertamenti svolti nei suoi confronti dopo che lo stesso, perso il controllo del suo veicolo, era finito fuori dalla sede stradale; un cinquantenne di Montalto di Castro e un giovane di Tuscania sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli con tassi alcolici ben al di sopra dei limiti di legge.

L'attività, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere pianificato dalla Compagnia Carabinieri di Tuscania, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi, e conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di prevenzione e contrasto del rispetto del codice della strada.

