Davvero clamoroso e, forse, un po’ irrispettoso quando avvenuto per il finale del campionato di serie D per l’Evergreen. Qualche giorno fa avevamo parlato della chiusura al primo posto in classifica per i gialloblu, in coabitazione con il Casale di Roma. E quindi aspettavamo la calendarizzazione dello spareggio per assegnare la promozione. Ma questo non ci sarà mai. Infatti la Lnd Roma ha stabilito che la classifica è stata completamente ridisegnata, cancellando i punti realizzati contro le squadre che hanno partecipato come fuori classifica, ovvero Parioli e Valentia. Uno scenario che è stato annunciato solo dopo l’ultima giornata e di cui, da quello che si viene a sapere, nessuno era stato informato fino ad ora. E siccome l’Evergreen ha realizzato tre punti in più, rispetto al Casale di Roma, nelle partite depennate, ecco che la nuova classifica vede i gialloblu con un -3 rispetto ai diretti concorrenti. Quindi Casale primo e promosso. Evergreen secondo e costretto a passare dai ripescaggi, dove molto probabilmente otterrà lo stesso l’ammissione alla C2, essendo la seconda classificata con il maggior numero di punti. Ma il danno comunque rimane, anche perché la squadra e la società meritavano di andarsi a giocare la vittoria del campionato, per tutto quello che è stato fatto nel corso di questa stagione. E purtroppo si tratta dell’ennesima figura non proprio simpatica per la Lnd Lazio, nello specifico, in questo caso, del comitato provinciale.

