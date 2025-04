SANTA MARINELLA – La giunta regionale del Lazio ha recentemente approvato, sulla base dei monitoraggi ufficiali dell'Arpa Lazio, la delibera che stabilisce la mappa delle aree balneabili e non balneabili per il 2025. E tra queste, alcune spiagge di Santa Marinella risultano purtroppo vietate alla balneazione.

«Una notizia preoccupante – commenta Stefano Marino della lista civica “Io amo Santa Marinella” – confermata da dati scientifici e ufficiali. Eppure, in netto contrasto con quanto dichiarato dal sindaco Tidei, che solo pochi giorni fa ha affermato pubblicamente: "A Santa Marinella il mare è eccellente. Non permetteremo altri danni d'immagine."»

“Siamo di fronte a un evidente scollamento tra la narrazione politica e la realtà dei dati – dice Marino - I cittadini hanno diritto a sapere la verità, soprattutto quando si parla di salute pubblica, ambiente e turismo. Il rispetto per Santa Marinella passa anche da una comunicazione istituzionale onesta e documentata. Per questo chiediamo: che il Comune pubblichi immediatamente i dati ufficiali in suo possesso; che si avvii una campagna informativa trasparente sulla qualità delle acque; che si rispettino le indicazioni degli enti preposti, come Arpa Lazio, e si agisca per migliorare la situazione, non per negarla. Il mare di Santa Marinella è una risorsa preziosa, ma lo si protegge con azioni concrete e verità, non con proclami da palcoscenico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA