FIUMICINO - Dubai più vicina: si è tenuta presso l'area partenze del Terminal 3 dell'aeroporto “Leonardo da Vinci” Fiumicino, la cerimonia di inaugurazione del nuovo collegamento diretto tra Roma e Dubai, operato da ITA Airways . Alla cerimonia ha preso parte il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore Raffaello Biselli. Presenti anche l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Abdulla AlSubousi, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare, Gianluigi Vassallo, Ministro Plenipotenziario per la Regione del Golfo del MAECI e Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di ADR. Il nuovo volo diretto verso Dubai segna un importante ampliamento del network di ITA Airways e rappresenta un mercato di importanza strategica per il Paese e per la connettività del sistema aeroportuale locale. L'apertura della nuova tratta consentirà infatti di consolidare i collegamenti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, rispondendo alla crescente domanda di mobilità e rafforzando i legami economici, culturali e turistici tra i due Paesi.

«L’attivazione di questo collegamento con Dubai è un segnale di grande valore per il nostro territorio e un'opportunità per stimolare lo sviluppo economico e turistico dell'intera area di Fiumicino», ha dichiarato il sindaco Baccini durante la cerimonia, che ha aggiunto: «La nuova rotta riflette inoltre l’importanza strategica dell’aeroporto di Fiumicino come snodo internazionale, in grado di attrarre flussi turistici e commerciali da e per l’Italia, favorendo l’accessibilità del nostro Paese verso una delle aree più dinamiche del mondo arabo. - aggiunge il Sindaco, sottolineando il potenziale futuro della città come destinazione turistica d’eccellenza. A breve verrà istituita un'azienda pubblica della città, che avrà il compito di promuovere la cultura e il turismo locali. Fiumicino non è solo un aeroporto, ma una città ricca di potenzialità turistiche, agricole ed enogastronomiche - ha concluso il sindaco -. Il nostro obiettivo è stringere partnership con grandi aziende che vogliano collaborare per portare questo messaggio nel mondo».