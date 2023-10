TARQUINIA – “Il Sib all’incontro con la Regione Lazio per la programmazione della stagione 2024”. Lo afferma la presidente del Sindacato Italiano Balneari per il Lazio Marzia Marzoli, che ringrazia il presidente del consiglio regionale Antonio Aurigemma, per aver mantenuto la promessa di aprire un tavolo tecnico con le associazioni sindacali laziali.

“Il confronto con gli assessori regionali competenti in materia di Demanio è fondamentale – prosegue Marzia Marzoli -. Sul campo ci sono gli importanti e attesi interventi contro l'erosione della costa, le criticità dei Pua e il salvamento collettivo. Abbiamo ribadito il nostro impegno per le prossime riunioni e sottolineato l'importanza di un assessorato al turismo, indispensabile sia come punto di riferimento per gli operatori turistici sia per coordinare e affrontare i grandi eventi che si prospettano, quale per esempio il Giubileo del 2025”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA