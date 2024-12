MONTE ROMANO - Il comune di Monte Romano informa la cittadinanza e la clientela della Bcc di Roma, che il servizio Atm Bancomat, attivo presso la ex filiale di Monte Romano, è stato interrotto dalla banca, senza che la stessa avesse preventivamente provveduto ad informare l’utenza e l’amministrazione comunale.

«La sospensione del servizio - spiegano dal Comune - sta causando notevoli disagi alla clientela che si vede costretta a recarsi presso le filiali limitrofe, soprattutto a Tarquinia, agenzia di riferimento per la gestione dell’Atm, per effettuare le necessarie transazioni di sportello, con notevoli perdite di tempo e con aggravio di costi per l’utenza interessata».

Il comune di Monte Romano, che è in procinto di acquisire l’immobile, «ha già da tempo confermato alla Bcc, la disponibilità alla concessione, anche in uso gratuito, di apposito spazio per il futuro posizionamento dell’Atm», prosegue la nota dell’amministrazione. «In questo periodo di disservizio, il Comune ha più volte sollecitato all’istituto bancario la riattivazione del servizio bancomat, ricevendo rassicurazioni in merito, ma constatando invece la totale inerzia da parte della Bcc.

Auspichiamo un immediato intervento da parte dell’istituto bancario, finalizzato all’immediato ripristino del servizio a favore della cittadinanza, confermando la totale disponibilità da parte del comune, alla concessione dello spazio necessario, nella ex filiale, alla permanenza dell’Atm bancomat, da noi considerato come servizio di pubblica utilità», concludono dal palazzo comunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA