Il Rotary Club Viterbo ha accolto il governatore del Distretto 2080 Maria Carla Ciccioriccio, che ha raggiunto la città dei papi nel tradizionale incontro annuale con i soci.

Un momento che permette al Governatore in carica di ascoltare i rappresentanti del direttivo del Rotary di Viterbo per accogliere le loro istanze e conoscere meglio le iniziative organizzate per realizzare un’adeguata sinergia con gli altri club appartenenti al distretto.

Il presidente Angelo Landi, dopo i saluti di rito ai soci presenti, ha ringraziato innanzitutto il Governatore Ciccioriccio, accompagnata dal segretario Claudia De Felice e dall’assistente Giulio Mario Pizzoli, Elena Profili, presidente Rotaract, il professor Alvaro Marucci, Prorettore Vicario Unitus, la socia Rosa Maria Purchiaroni proveniente dal Rotary Club Roma Aniene e che presto farà parte per trasferimento del club viterbese e due nuovi amiche che, prossimamente, faranno ufficialmente ingresso al Club Silvia Somigli e Alessandra Landi.

«La visita del Governatore è il nostro momento più solenne - ha sottolineato Landi - occasione per rinnovare legami, condividere il nostro spirito e per valutare il lavoro svolto finora, dimostrando la nostra integrità di servizio e la capacità di essere uniti. Sono certo che il Governatore ci sosterrà nei nostri impegni, un club che raggiunge 70 anni di storia, con il sacrificio di tutti i presidenti che mi hanno preceduto. La presenza del professor Marucci testimonia l'impegno comune per la nascita dell'ottavo centro mondiale dell’Università della pace».

Parole apprezzate dal Governatore, che ha galvanizzato i presenti nel suo intervento: «Ho conosciuto volentieri i soci di un club pieno di energia e voglia di fare. Il Rotary è una buona ruota che gira in equilibrio tra tradizione e cambiamento, e con il loro adattamento onoriamo il nostro passato e costruiamo il futuro. Dobbiamo metterci in gioco per diventare persone e rotariani migliori. La nostra organizzazione va pensata senza confini, dando valore alle sinergie tra club ed istituzioni, seguendo le linee guida internazionali: continuità ai progetti migliori, prendendo le idee vincenti. Paul Harris diceva che il Rotary è un microcosmo di un mondo di pace che tutti dovrebbero seguire, servendo insieme in armonia; questo rende il nostro stare insieme piacevole e produttivo, abbracciando il concetto e lavorando possiamo trasformare il sogno in realtà, facendo progetti che rappresentano una speranza. Abbiamo deciso di prestare attenzione a chi sta in disparte, prima che la situazione degeneri– ha concluso annunciando la sua iniziativa annuale -. Per questo il Distretto Rotary 2080 supporta la “Casa Arca degli Esposti” del progetto Arca, attivissimo a Milano nell’aiuto dei senza dimora, un’attività che li reinserisce in società attraverso il lavoro. Questo protocollo ora è su Roma e il Ministro degli Interni ha concesso l’uso di un edificio sequestrato proprio in via degli Esposti. Le offerte raccolte nelle nostre visite servono a sistemare la struttura che andrà ad ospitare ben 12 persone. Siamo già in dirittura d’arrivo, il 23 febbraio avremo il taglio del nastro e poi i rotariani del distretto collaboreranno dando il proprio impegno professionale».

Un progetto concreto che anche Viterbo ha contribuito a realizzare e che sicuramente sarà attenzionato nell’immediato futuro da parte dei soci, concedendo il supporto sollecitato dal governatore.

