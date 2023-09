MARTA – Il Rotary club Bolsena Ducato di Castro, presieduto da Eugenio Cesarini, ha accolto governatore del Distretto 2080 Maria Carla Ciccioriccio nella tradizionale visita annuale, accompagnata dal segretario distrettuale Claudia De Felice e dall’assistente del governatore Lamberto Scorzino. L’incontro è iniziato con un colloquio tra il presidente e il governatore, in cui sono stata tracciate le linee guida di questo anno rotariano che per il club che circonda il lago di Bolsena e tocca terre storiche importantissime per il territorio sarà impegnativo e sicuramente fruttuoso. Al termine sono stati accolti i soci e si è svolta la conviviale, un modo per dare ufficialmente il benvenuto al governatore Ciccioriccio e al suo staff distrettuale. Il presidente Cesarini ha ringraziato i soci intervenuti e ha illustrato i prossimi eventi: «Dobbiamo essere costruttivi e propositivi, questo sarà un anno di ripresa del nostro Club, abbiamo già in programma molti eventi e siamo certi che permetteranno di mettere in luce le nostre attività benefiche e la bellezza del nostro territorio, pieno di cultura e meraviglie naturalistiche. Sono certo che saremo tutti protagonisti e promotori dei nostri appuntamenti». All’incontro era presente Giuseppe Cesetti, sindaco di Canino. La visita del governatore si inserisce nei tradizionali incontri distrettuali che in questo territorio saranno supportati dall’assistente Scorzino e che proseguiranno per tutto l’anno rotariano.

